Персональный диетолог NormalFit гомельского разработчика стал стартапом года

20 апреля в Минске в рамках выставки ТИБО-2017 прошло мероприятие Belarus ICT Start-up Award, по результатам которого гомельский проект NormalFit был признан стартапом года.

Из трехсот претендентов на победу до финала добралось 15 команд. Гомельским разработчикам хватило 10 минут, чтобы доказать экспертам значимость проекта и получить заслуженное первое место.

Web-платформа NormalFit способна полностью заменить диетолога и его дорогостоящие консультации. Карманный диетолог совершенно бесплатно предлагает готовый рацион, который можно корректировать, исходя из личных предпочтений. «Не нужно насиловать себя сельдереем и морковкой, тратить время и деньги на фитнес-залы и отказываться от вкусняшек», — рассказывает Ольга, супруга Ивана Щербакова, которой посчастливилось первой испытать все прелести программы.





Три года назад Иван Щербаков, опираясь на опыт американских коллег, разработал программу, помогающую худеть без диет и ограничений. По первоначальному замыслу, NormalFit создавалась исключительно для похудения, однако последующий анализ привел к мысли переориентироваться на функции диетолога.

Трудоемкая работа была проведена не зря: программой заинтересовались даже гомельские медики.

— Это удобная вещь, которая позволяет без анализов диагностировать дефицит питательных веществ. Сбор информации по рациону осуществляется по 47 параметрам. Пользователю остаточно внести свой недельный рацион, чтобы выяснить, есть ли дефицит или нет. Проанализировав данные более трех тысяч человек, мы заметили, что они пересекаются с теми, что озвучивают гомельские эндокринологи, — рассказывает Иван Щербаков.





— Результаты, безусловно, есть, люди худеют. Когда решен вопрос с дефицитом питательных веществ, болезни проходят сами собой, так как организм в состоянии решить многие проблемы самостоятельно.

Это был первый серьезный конкурс, где был представлен карманный диетолог NormalFit. Впереди — новые вершины: разработчики планируют принять участие в республиканском конкурсе инновационных проектов.