CСтройка 20-04 18:00 23-04 17:59:

В Гомеле работник областного следствия нашёл кошелек. Разыскивается владелец

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 23 апреля 2017, 10:25
  • 1829
  • 0




20 апреля около 17 часов в Гомеле на проспекте Ленина сотрудник УСК по Гомельской области нашел кошелек черного цвета.

Кошелек находился на проезжей части возле бордюра напротив здания ОАО «Белагропромбанк».

Для получения потерянного кошелька его владельцу необходимо позвонить по телефону: 8033-399-20-11.


Гомельские ведомости

Места: Гомель (19024)

Метки: Общество (26166)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 17-23 04:

Самое читаемое