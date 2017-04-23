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Экономика Гомельской области продолжает падение

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  • 23 апреля 2017, 10:07
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Несмотря на заявление заместителя премьер-министра Владимира Семашко о выходе белорусской экономики из кризиса, экономика Гомельской области продолжает падение.

По данным Белстата за первый квартал нынешнего года валовой региональный продукт (ВРП) Гомельской области сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Падение экономики региона главным образом связано с кризисом в обрабатывающей промышленности, формирующей почти четверть ВРП. Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности по сравнению с прошлым годом сократилась на 5,4%.

Неутешительная динамика наблюдается также и в строительстве, где добавленная стоимость сократилась на 4,6%.

Прирост добавленной стоимости зафиксирован лишь в четырех сферах деятельности, формирующих в сумме около четверти валового регионального продукта. Наибольший прирост отмечен в транспортной-логистической и почтовой деятельности, где добавленная стоимость возросла на 3%.


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