Фотофакт: экомарафон стал причиной серьезного транспортного затора

751 «Наша музыка — не для пропаганды». Белорусская группа добилась удаления с Youtube фильма про «Белый легион» По просьбе белорусских музыкантов из группы Irdorath сервис Youtube удалил фильм Белтелерадиокомпании «Белый легион чёрных душ»....

1457 Психолог: В Беларуси почти 100% родителей прибегают к физическому насилию при воспитании детей На днях Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) озвучил предварительные результаты национального исследования, проведенного в 2016 году вместе с министерствами образования, здравоохранения, внутренних дел, труда и ...

805 На Новобелицком кладбище привели в порядок братские захоронения Внести свой вклад в общее дело благоустройства вышли и труженики Новобелицкого района. Мероприятия республиканского субботника объединили тысячи человек, которые, вооружившись необходимым инвентарём, ...

20580 Во время экомарафона скончался один из участников забега (обновлено) Как стало известно «Сильным Новостям» человеку стало плохо во время забега на экомарафоне, который сегодня проходил в Гомеле....

3154 С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. FINAN...