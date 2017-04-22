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Фотофакт: экомарафон стал причиной серьезного транспортного затора

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  • 22 апреля 2017, 16:40
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Экомарафон, который проводился сегодня в Гомеле, стал причиной серьезной автомобильной пробки на улице Интернациональной.


Фото затора опубликовал @Lasteg в своем твиттере.



Ранее стало известно, что во время марафона скончался один из участников забега.


gomel.today

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