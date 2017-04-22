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На Новобелицком кладбище привели в порядок братские захоронения

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  • 22 апреля 2017, 15:36
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Внести свой вклад в общее дело благоустройства вышли и труженики Новобелицкого района. Мероприятия республиканского субботника объединили тысячи человек, которые, вооружившись необходимым инвентарём, принялись за работу.

Предприятия, организации и учреждения Новобелицкого района занялись наведением порядка на прилегающих территориях: уборкой бытового мусора, вырубкой дикорастущей поросли, очисткой водоохранных зон, ликвидацией несанкционированных свалок. Не обошли стороной и лесные массивы, которыми так славится район.

Представители районной администрации наводили порядок вдоль озера Шапор. А вот служащие войсковой части 63604 наводили порядок на Новобелицком братском кладбище.

— Наши военнослужащие традиционно принимают участие в проведении республиканского субботника, — отметил заместитель командира войсковой части 63604 по идеологической работе, подполковник Александр Михайлов. — И в преддверии Дня Победы одной из главных задач является приведение в порядок братских могил, в том числе и на Новобелицком кладбище. Наши бойцы заняты побелкой бордюров, покраской надписей на монументе и другими работами.

Также во время республиканского субботника обновили и дорожное ограждение: были покрашены турникеты по улице Ильича



Татьяна Сычкова, Гомельские ведомости

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