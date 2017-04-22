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Во время экомарафона скончался один из участников забега (будет дополнено)

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  • 22 апреля 2017, 14:58
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Человеку стало плохо во время забега на экомарафоне, который сегодня проходил в Гомеле.

По предварительной информации, у мужчины не выдержало сердце.

42-километровый экомарафон прошел на улицах Гомеля. На него зарегистрировались 200 участников. Еще 3300 любителей бега решились на дистанцию в 6 км 300 метров.

Как сообщают очевидцы, кроме этого, одному из зрителей на входе в дворцово-парковый ансамбль стало плохо. Ему была оказана медицинская помощь.

Фото — «Гомельские ведомости»


gomel.today

Места: Гомель (19018)

Метки: Происшествия (10222)

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