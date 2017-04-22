Во время экомарафона скончался один из участников забега (будет дополнено)

Человеку стало плохо во время забега на экомарафоне, который сегодня проходил в Гомеле.

По предварительной информации, у мужчины не выдержало сердце.

42-километровый экомарафон прошел на улицах Гомеля. На него зарегистрировались 200 участников. Еще 3300 любителей бега решились на дистанцию в 6 км 300 метров.

Как сообщают очевидцы, кроме этого, одному из зрителей на входе в дворцово-парковый ансамбль стало плохо. Ему была оказана медицинская помощь.



Фото — «Гомельские ведомости»