В Гомеле расскажут как начать бизнес с нуля

27 апреля в Гомеле состоится мастер-класс от Алексея Искорцева «Как начать бизнес с нуля или о чем думать в первую очередь».

Зачастую будущие предприниматели, решившие организовать своё дело, абсолютно не имеют представления, с чего вообще нужно начинать.

Отсутствие идей или знаний о рынке, недостаток опыта, неуверенность в правильности своих решений и боязнь потерять время и деньги — всё это останавливает на пути к своей мечте.

В своём мастер-классе ведущий бизнес-симуляций CELEMI Алексей Искорцев расскажет, о чём надо задумываться в первую очередь и как уже состоявшиеся предприниматели начинали своё дело.

Мероприятие состоится 27 апреля при поддержке Общественного объединения содействия развитию частного предпринимательства «Единство».

Начало в 18:00 по адресу г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.

Зарегистрироваться можно по ссылке.