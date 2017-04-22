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В Гомеле расскажут как начать бизнес с нуля

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  • 22 апреля 2017, 11:45
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27 апреля в Гомеле состоится мастер-класс от Алексея Искорцева «Как начать бизнес с нуля или о чем думать в первую очередь».

Зачастую будущие предприниматели, решившие организовать своё дело, абсолютно не имеют представления, с чего вообще нужно начинать.

Отсутствие идей или знаний о рынке, недостаток опыта, неуверенность в правильности своих решений и боязнь потерять время и деньги — всё это останавливает на пути к своей мечте.

В своём мастер-классе ведущий бизнес-симуляций CELEMI Алексей Искорцев расскажет, о чём надо задумываться в первую очередь и как уже состоявшиеся предприниматели начинали своё дело.

Мероприятие состоится 27 апреля при поддержке Общественного объединения содействия развитию частного предпринимательства «Единство».

Начало в 18:00 по адресу г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Места: Гомель (19018)

Метки: Гражданское общество (1677), Афиша (1467)

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