Гомельские милиционеры нашли мужчину, который отобрал у ребенка мобильный телефон

Милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Нигде не работающий 26-летний гражданин Узбекистана находился в квартире знакомого недалеко от места преступления, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В 2013 году мужчину выдворили из Беларуси, но в марте текущего года он незаконно вернулся назад.

Инцидент произошел в одном из дворов Новобелицкого района и попал в объективы камер наружного наблюдения. Молодой человек зашел со школьником в подъезд, а через какое-то время выбежал оттуда. Ребенок отчаянно преследовал грабителя, но силы были неравные.

Похищенный телефон грабитель сдал в ломбард, а деньги — пропил.

В настоящее время мобильный телефон изъят, а подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.