Блогера Максима Филиповича отправили «на сутки» четвертый раз за весну

Филиповича многие знают — смотрят на Youtube его канал «Гарантий нет», поддерживают его.

Суд Советского района Гомеля 21 апреля рассматривал административный протокол, составленный милицией в отношении известного блогера Максима Филиповича. Молодой гомельчанин уже отсидел 23 суток в ИВС за участие в «Маршах нетунеядцев» — в Гомеле, Бресте и Молодечно.

Впервые Филипович был задержан 13 марта. Суд был заочным, а решение — 13 суток административного ареста. Впоследствии Филиповича судили еще дважды, когда он уже находился в изоляторе. В итоге на свободу он вышел только 5 апреля.

В суде Советского района 21 апреля многолюдно. Филиповича многие знают — смотрят на Youtube его канал «Гарантий нет», поддерживают его. В зале суда всем желающим не хватило мест, пришлось приносить дополнительные скамейки.

Дело рассматривал судья Андрей Лагунович. Блогер заявил, что судебной системе не доверяет в целом, но отвод судье делать не стал — бесполезно. Максим подал ходатайство о ведении фото- и видеосъемки, но оно было отклонено.

Милицейский протокол гласит, что 11 марта Филипович, находясь в Пинске, участвовал в массовом мероприятии при отсутствии у его организаторов разрешения.

«В Пинске я находился как блогер. Я туда поехал снять видео. В Пинске не было ни марша, ни митинга — потому что не было ни мегафонов, ни транспарантов, ни плакатов, ни флагов. Единственное, что там произошло — нападение на меня неизвестными, и то, как милиция отказалась меня защищать, а люди провожали меня до вокзала. Я как пострадавший от действий неизвестных подал заявление в прокуратуру, и там сейчас разбираются с данным инцидентом», — выступил на суде Филипович.





Он пояснил, что как блогер посещает многие мероприятия — открытие велосезона, мотосезона. «Я везде езжу», — подчеркнул Филипович.

«А для чего вы сняли видео? Чтобы выложить на Youtube? И чтобы довести до сведения всех желающих то, что происходит в Пинске?» — поинтересовался Андрей Лагунович.

Блогер рассказывал, что на акции в Пинске была милиция, и сотрудники внутренних дел предупредил людей, что собрание — несанкционированное, уже после инцидента, когда неизвестные пытались затащить его в микроавтобус, а люди защитили.

«Милиция сама сказала — стойте, общайтесь, вам это не запрещено, только не надо шествий и митингов, их и не было в Пинске», — говорил Филипович.

Пинская милиция в рапорте написала: «Филипович вел себя агрессивно, высказывал недовольство действующей властью и милицией, упал на колени, пытался схватить за ногу начальника Пинского РОВД».

«Я стал на колени перед милицией и просил помощи! А милиция — ушла, не стали меня защищать. Это было после того, когда меня схватили с применением силы неизвестные, тащили в микроавтобус, а милиция не реагировала. Я хотел начальнику милиции ботинок поцеловать, а не хватал его за ногу, как тут записано», — объяснял блогер.





«Вы считаете, что так нужно просить помощи у милиции?» — спросил судья.

«Если бы вы видели, как меня ломали, то вы бы поняли, почему я так просил помощи. Это было страшно, когда на тебя нападают неизвестные и тащат куда-то», — отметил Филипович.

«Это была ваша эмоциональная реакция на то, что вас хотели забрать?» — уточнял судья.

На заседании просмотрели запись собрания в Пинске, акцентировав внимание на инцидент с милицией.

«А сколько было на собрании человек в Пинске? Около четырехсот? А почему тогда протокол составили только на вас, а не на остальных?» — задал вопрос Андрей Лагунович.

Блогер предположил, что, наверное, из-за того, что он многое видит, снимает и показывает людям.

«То есть вас решили сотрудники милиции очернить?» — предположил судья.

В конце заседания Филипович еще раз напомнил, что он был в Пинске как блогер, и что не знал, что для поездки в какой-то город и съемок там нужно разрешение. «Я хочу, чтобы на этом суде правосудие восторжествовало», — подытожил блогер.

Когда судья ушел принимать решение, присутствующие заметили в коридоре суда конвой, который всё заседание ждал за дверями. «Вот и непредвзятость, вот и независимость суда. Еще решения нет — а конвой уже здесь», — переговаривались люди.

Решение о семи сутках ареста зал встретил громкими криками «Ганьба!» и «Позор!».

Юлия Филипович, жена блогера, расплакалась: «Я только не понимаю — как они все спят после такого?»







В гомельском ИВС на данный момент отбывает 10-суточный арест активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак, который держит голодовку. Активисты, присутствовавшие на суде у Филиповича, не исключили, что перед запланированной акцией на 1 мая постояльцев в ИВС прибавится.