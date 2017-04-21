Гомельская ГАИ изменит организацию движения у кладбищ на время Радуницы

Это будет сделано из-за дополнительных автобусов, пишет БелТА.

25 апреля из-за организации дополнительных автобусных рейсов к кладбищам «Осовцы», «Рандовское», «Южное», «Стукачевское» будет закрыто движение по пр.Речицкому на участке от кольца «Торговое оборудование» до ул.Жукова с 07:00 до 17:00.

На 27-32-м км автодороги подъезд к Гомелю от М10 граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин в районе кладбища «Рандовское» будет организовано двухстороннее движение по полосам встречного направления, на оставшихся двух полосах будет устроена стоянка.

Под особый контроль по обеспечению безопасности дорожного движения со стороны ГАИ взяты захоронения в зонах отселения.