Наркокурьеров интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Гомеле

УСК по Гомельской области расследует уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, распространяемых через интернет-магазин. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены шесть человек, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома задержали в Гомеле одного из обвиняемых, который ввез с территории Российской Федерации особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общим весом около 1 кг. Наркокурьер через интернет-магазин намеревался передать психотропное вещество иным лицам для сбыта конечным потребителям», — рассказала Мария Кривоногова. Она добавила, что сотрудникам УВД и УСК удалось также задержать и заключить под стражу еще пять оптовых курьеров этого интернет-магазина.

При проведении обысков по месту жительства и регистрации обвиняемых обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, фасовочные материалы. На имущество обвиняемых наложен арест, изъяты также мобильные телефоны и компьютерная техника. Назначены криминалистические экспертизы, в том числе химические, компьютерно-технические. Следователи проводят дальнейшую работу по сбору доказательственной базы и установлению иных участников преступной группы.