«Получаем энергию даже при полной луне». Как работает солнечная электростанция в Брагинском районе

С прошлого августа в Брагинском районе работает крупнейшая солнечная электростанция. Сколько электричества она подала в общую сеть за месяцы работы? Хватает ли солнечным батареям белорусского солнца?

Солнечную электростанцию на Брагинщине построила компания velcom. Отсюда всего пару километров до Полесского радиационно-экологического заповедника. Во время пресс-тура, организованного департаментом по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, журналистов свозили на солнечную электростанцию, чтобы показать, как можно использовать загрязненные земли. Радиационный фон в местности, где расположена солнечная станция, по официальным данным — около 0,4 мЗв/час (норма — 0,2 мЗв/час).

— До аварии на атомной станции на этих землях был животноводческий комплекс и сад, — рассказывает заместитель председателя Брагинского райисполкома Петр Романюк. — После катастрофы здешние деревни отселили. Но в 1989 году Совмин, тогда еще БССР, принял решение о реэвакуации. Конечно, на эти земли вернулись люди: в основном старики, молодежь оставалась в чистой зоне.





Представитель местной власти рассказывает, что к солнечной электростанции относится хорошо. Да и условия тут для такого проекта были подходящими:

— Сегодня Брагинский район — самый южный в республике. У нас день на 23 минуты длиннее, чем в Гомеле.

Длиннее день — значит, больше электроэнергии могут выработать солнечные батареи. В пасмурные дни (именно такой был, когда станцию посещали журналисты) получается на 15−30% меньше энергии.

— Но вообще, солнечные батареи вырабатывают энергию даже при полной луне, — рассказывает главный энергетик станции Иван Романенко. — Эффективнее всего батареи работают при хорошем солнце и прохладной погоде, когда не слишком сильно нагревается сама панель.





Петр Романюк рассказывает, что в хорошую погоду мощность солнечных батарей около 18,5 МВт. Средние цифры — около 16 МВт. Представитель исполкома рассказывает, как распределяется выработанное электричество:

— Энергия с солнечной станции подается в общую сеть. По мощностям наша электростанция сегодня обеспечивает три района, даже больше. Потребление Брагинского района — 2 МВт, Лоевского района — 1,9 МВт, Хойникского — 2,3 МВт. Оставшееся уходит на Речицу.

Как рассказали TUT. BY, с момента запуска солнечных батарей по 19 апреля 2017 года они выработали 13,5 миллионов кВт·ч энергии.

Обслуживают станцию размером в шесть футбольных полей всего два человека. Управление каждой солнечной панелью автоматизировано.





По технологии мыть солнечные панели надо будет раз в год, пока еще этого не делали. Всего здесь установлено 85 тысяч панелей.

Солнечная станция огорожена забором, территория охраняется. Зампред исполкома шутит, что это дало неожиданный эффект:

— Зайцы сюда прибегают в большом количестве: для них здесь своего рода укрытие, очень много зайцев.





— Солнечные батареи, ветряки называют энергией будущего. Зачем в таком случае нам атомная станция? — спрашивают журналисты.

— Сложный, конечно, вопрос. Тут как наука решит. Хотя вот этой станции для нашего региона было бы достаточно. Пустые земли, как была эта, сегодня можно было бы вполне использовать под такие станции. Но крупным городам, конечно, такой станции будет недостаточно и там уж без атомной энергетики не обойтись, — считает Петр Романюк.