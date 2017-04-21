За убийство сельской учительницы 18-летнего жителя Гомельского района приговорили к 10 годам колонии

18-летнего жителя Гомельского района признали виновным в краже и убийстве. Срок наказания, 10 лет и один месяц молодой, человек будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что трагедия произошла 17 октября 2016 года около 22.00 в деревне Шарпиловка Гомельского района.

Обвиняемый Владислав Юрченко (на момент совершения преступления ему было еще 17 лет) проник во двор дома, где жила 43-летняя учительница. Выждав момент, когда женщина вышла из дома, парень нанес ей почти 30 ударов ножом.

Учительница скончалась на месте происшествия, тело погибшей обнаружили лишь на следующее утро.

18 лет Владиславу исполнилось совсем недавно — 8 марта 2017 года. Парень окончил гомельское ПТУ, жил в деревне, нигде не работал, изредка помогал матери на ферме.

С убитой и ее 48-летним сожителем парень познакомился в 2013 году. Молодой человек периодически помогал им по хозяйству. В 2016-м Владислав украл у них болгарку и угнал скутер — после этого их общение прекратилось. Парня привлекли к ответственности за кражу, но в связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Скутер Владислав вернул и должен был возместить 60 рублей материального вреда.

Накануне убийства, 16 октября, обвиняемый и погибшая встретились на улице. По словам парня, женщина спросила у него, когда он собирается возвращать деньги, и попыталась дать ему пощечину.