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Погода на выходные: в Гомеле потеплеет до +10

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  • 21 апреля 2017, 11:54
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Аномальные для апреля холода наконец-то отступают.

На выходных в Гомеле столбик термометра поднимется до +10. 22 апреля ожидается небольшой дождь.

В воскресенье, 23 апреля, пасмурно, но уже без осадков.


gomel.today

Места: Гомель (19015)

Метки: Погода (1603)

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