Комедия «Кухня. Последняя битва» выходит на экраны Гомеля и области

Традиционно в четверг в прокат Гомеля и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии «Кухня. Последняя битва» и подсказывает, где можно ее посмотреть.

«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах московского ресторана. В основе ленты лежит популярный сериал «Кухня». На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

Все актеры — из одноименного сериала. Прежде всего, персонажи во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько КВНщиков. Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.

Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и другим.

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах им. Калинина и «Мир» в Гомеле, кинотеатре «Беларусь» в Речице, кинотеатре «Мир» в Мозыре, кинотеатре «Родина» в Жлобине, «Луч» в Рогачеве, «Знамя» в Калинковичах, кинотеатре «Крыница» в Буда-Кошелево.