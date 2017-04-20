Гомельская и Брянская ГАИ проведут совместную отработку дороги с использованием прибора «Зоркий»

Для контроля скорости водителей будут задействованы мобильные датчики.
21 апреля сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома вместе с коллегами из Брянска проведут совместную отработка автодороги М10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» на всей ее протяженности по Гомельской области и автодороги М13 «Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью».
В тот же день на нейтральной территории Брянской и Гомельской областей пройдет комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность без границ». Его главная цель — повышение эффективности приграничного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Инспекторы вооружаться прибором «Зоркий» для проверки подлинности идентификационных номеров машин, а также досмотровым прибором «Регула 3004 ПОСТ» для осмотра скрытых мест транспортных средств. Лихачей и нарушителей скоростного режима поможет выявить устройство видеофиксации «Бинар».
Кроме того планируется проверка на розыск лиц и автотранспорта по базам данных, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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