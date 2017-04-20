19-летняя жительница Гомельского района заплатит штраф за выдачу «липовых» кредитов

В виду различных обстоятельств суд Гомельского района назначил обвиняемой достаточно мягкое наказание из предусматриваемых статьей за мошенничество. 19-летняя жительница Гомельского района должна выплатить штраф в размере 50 базовых величин (1150 рублей).

Также суд удовлетворил все иски потерпевших — девушка обязана вернуть каждому из обманутых ею в общей сумме еще 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что на аферу с «выдачей» кредитов 19-летняя Светлана пошла после того, как сама попалась на подобную уловку мошенников в интернете.

В феврале 2016 года через интернет девушка стала искать объявления о выдаче кредитов. В одной из соцсетей она нашла человека, который предлагал нужную сумму на хороших условиях. При уточнении деталей девушке сообщили, что та должна перевести определенную сумму на номер мобильного телефона российского оператора. Это якобы нужно для того, чтобы покрыть комиссию за перевод кредита на карточку. После того, как девушка перечислила три тысячи российских рублей, ее профиль в соцсети внесли в черный список, и связаться с кредитором больше не получилось.

В милицию девушка обращаться не стала, а обдумав сложившуюся ситуацию, решила сама заработать денег подобным образом.

Создав несколько вымышленных аккаунтов в социальной сети, на стене страницы она разместила объявления о выдаче кредита на выгодных условиях. Девушке приходили сообщения со всей территории страны. В ходе переписки она предлагала низкий процент по кредиту и поясняла, что деньги будут перечислены на карту, но после оплаты комиссии за перевод средств. Сумма кредита оговаривалась в пределах 20 тыс. рублей, а комиссия за перевод — от 1 до 55 рублей.

После того, как пользователь присылал подтверждение оплаты, мошенница заносила его в черный список.