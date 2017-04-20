На время проведения экомарафона в Гомеле закрывается движение по некоторым улицам

В связи с проведением в Гомеле межгосударственного легкоатлетического соревнования «Экологический марафон-2017», с 10.40 до 12.00 22 апреля (по мере продвижения участников марафона) будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, улице Советской, проспекту Победы, проспекту Ленина.

Также, 22 апреля с 10.40 до 15.00 будет закрыто движение транспорта кроме маршрутных автобусов, троллейбусов по мере продвижения участников марафона:

— по площади Ленина;

— по улице Советской (на участках: от площади Ленина до проспекта Победы, от проспекта Победы до улицы Хатаевича, от улицы Хатаевича до улицы Кожара, от улицы Кожара до улицы Малайчука, от улицы Малайчука до улицы Ефремова, от улицы Ефремова до улицы Федюнинского, от улицы Федюниского до участка дороги «Юго-Западный обход»;

— на участке дороги «Юго-Западный обход» от пересечения с улицей Советской до улицы Химзаводской;

— по улице Объездной;

— по проспекту Речицкому (на участке от улицы Объездной до улицы Студенческой);

— по улице Студенческой;

— проспекту Октября (на участке от улицы Студенческой до улицы Богдана Хмельницкого);

— по улице Богдана Хмельницкого (на участке от проспекта Октября до улицы Мележа);

— по автомобильной дороге Н-4091 (на участке от улицы Мележа до улицы Зайцева); от улицы Зайцева до ул. Ильича);

— по улице Зайцева;

— по улице Ильича (на участке от улицы Зайцева до улицы Фрунзе);

— по улице Фрунзе (на участке от улицы Ильича до улицы Пролетарской);

— по улице Пролетарской.

Закрытие и возобновление движения транспорта будет осуществляться по мере прохождения участниками марафона участка маршрута.