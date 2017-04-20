Двоих жителей Гомельской области будут судить за «распространение экстремистских материалов»

После составления нового списка запрещенных ресурсов в Гомельской области открыты первые административные дела за копирование их информации.

В Центральном РОВД г. Гомеля был составлен соответствующий протокол на Павла Каторжевского, студента одного из минских ВУЗов, находящегося в академическом отпуске. На днях Павлу была вручена повестка в суд Центрального района. Молодой человек обвиняется в том, что на своей странице в социальных сетях он разместил материал из группы ВК «Революционное действие». В ней публикуются тексты активистов анархистского движения, но скопированный им пост содержал всего лишь информацию о том, что в минских гимназиях учеников принудительно направляют на патриотические мероприятия.

По словам Павла, сразу же после того, как ему стал известен список ресурсов, признанных экстремистскими, он удалил данный материал. Каторжевский является членом зарегистрированной партии «Справедливый мир». Судебный процесс по административному делу Павла Каторжевского состоится 27 апреля в 9.00 по адресу Пушкина, 10.





Аналогичный случай произошел в Светлогорске. Житель районного центра Андрей Поносов, из-за отсутствия работы по специальности, вахтовым методом работает геодезистом за пределами Беларуси. Последнее время он находился в командировке в Узбекистане. По возвращению домой несколько дней назад он узнал, что в отношении его жены Оксаны начато административное дело по статье 17.11 часть 2 КоАП РБ «Изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов».

Речь идет о том, что его супруга скопировала со страницы мужа сообщение о самоубийстве в Рогачеве, будто бы связанное с вызовом в налоговую по Декрету № 3. «Экстремизм» данного материала заключается в том, что он был перепечатан из группы анархистов ВК «Прамень», уже впоследствии включенной в запретительный список. При этом данный материал не был изготовлен коллективом «Праменя», а в свою очередь, был взят им с местного рогачевского информационного ресурса.

Андрей Поносов говорит:

— Повестку в милицию моей жене не присылали. Приглашали только встретиться по телефону, что является нарушением установленных законом правил. А как замужняя женщина моя супруга вовсе не обязана встречаться с посторонними мужчинами. Затем лейтенант милиции пришел к ней на работу. Ей вменяется в вину то, что она «24.04» разместила материал из «запрещенного сообщества «Самоубийство после письма из налоговой».

Возможно, указание, что «правонарушение» было совершено 24 апреля, то есть в будущем, можно отнести к описке и загруженности милиции. А вот откуда взялось несуществующее сообщество, совсем не понятно. Так же то обстоятельство, что повестка в суд выписана не судом, а участковым инспектором О. Ю. Кавцевичем, без печати, а только за его личной подписью, совершенно не соответствует действующему законодательству. При этом моей жене на дали полностью ознакомиться с материалами ее дела, сославшись на то, что их «слишком много».

Судебное заседание по данному делу состоится 20 апреля в 15 часов в суде Светлогорского района.

Ответственность по статье 17.11 КоАП РБ предусматривает для физических лиц как штраф до 50 базовых величин, так и административный арест и конфискацию орудий данного нарушения.