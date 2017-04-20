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На Радуницу в Гомеле организуют дополнительные пригородные экспресс-маршруты

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  • 20 апреля 2017, 11:11
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25 апреля с 07.00 до 17.00 будут организованы пригородные экспресс-маршруты «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское», «Кладбище «Рандовское» — кладбище «Стукачевское».

А также городские экспрессные маршруты: «проспект Речицкий — Осовцы», «проспект Речицкий — кладбище «Рандовское», «Осовцы — кладбище «Стукачевское», «Кристалл — кладбище «Южное», «улица Чкалова — кладбище «Южное».

Кроме того, по 21 апреля будут курсировать автобусы по городским маршрутам № 23 «проспект Речицкий — Осовцы», № 46 «проспект Речицкий — Рандовское кладбище», и пригородным «Кристалл — кладбище «Южное», «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское».

22, 23, 24 апреля увеличат количество автобусов на городских маршрутах № 23 «проспект Речицкий — Осовцы», № 46 «проспект Речицкий — Рандовское кладбище», пригородных маршрутах «Кристалл — кладбище «Южное», «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское».

25 апреля с 07.00 до 17.00 закрывается движение транспорта, кроме маршрутных автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, по проспекту Речицкому на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова. Будет ограничено движение транспорта и по крайней правой полосе на участке дороги от пересечения улицы Объездной с проспектом Речицким до поворота на кладбище «Рандовское».


Гомельская правда

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