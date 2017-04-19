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200 человек зарегистрировались на 42-километровую дистанцию экомарафона в Гомеле

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  • 19 апреля 2017, 17:14
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Как рассказали в областной организации Белорусской федерации легкой атлетики, заявки на дистанцию в 42 км 195 метров подали 200 человек. Еще 3300 любителей бега заявились на дистанцию в 6 км 300 метров.

Напомним, экомарафон пройдет в Гомеле 22 апреля.


Старт на обеих дистанциях будет дан в 11.00 на улице Набережной (возле Nemo Club). Нагрудные номера те, кто зарегистрировался для участия, могут забирать 20 апреля с 11:00 до 19:00 или 21 апреля с 10:00 до 18:00 во Дворце легкой атлетики. Непосредственно в день забега (с 8.00 до 10.00) номера смогут получить только иногородние бегуны — в Nemo Club.

На дистанции для марафонцев предусмотрены пункты питания и освежения. На финише участников ждут небольшие продуктовые пакеты, а лучших легкоатлетов — еще и призы. Результаты марафона будут фиксироваться электронной системой хронометража и будут опубликованы на сайте www.42195.by.


Гомельская правда

Места: Гомель (19010)

Метки: Афиша (1466)

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