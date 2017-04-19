За онлайн-трансляции с акций «нетунеядцев» в Пинске и Могилеве журналист Евгений Меркис получил крупный штраф

Судья суда Советского района Гомеля Андрей Лагунович 19 апреля рассмотрел два административных протокола, составленных милицией в отношении журналиста-фрилансера Евгения Меркиса по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Суд признал фрилансера виновным и наказал штрафом в размере 40 базовых величин (920 рублей), пишет БелаПАН.

Меркиса обвиняли в том, что он 11 марта в Пинске, «фактически выполняя функции журналиста иностранного СМИ без аккредитации в МИД, злоупотреблял правами журналиста, интервьюировал местных жителей, изготовил сюжет, который был продемонстрирован в эфире польского телеканала «Белсат».

По второму протоколу журналисту вменялось в вину «интервьюирование депутата Игоря Марзалюка» в Могилеве на акции против декрета № 3 15 марта.

Меркис в суде вину не признал, пояснив, что не является штатным сотрудником телеканала «Белсат», и не изготавливал сюжет для телевидения, а вел онлайн-трансляцию с акций в Пинске и Могилеве на Youtube.

Судью интересовало, в связи с чем журналист оказался в Пинске и Могилеве и почему у него в руках был микрофон с логотипом «Белсат». Меркис пояснил, что право на сбор и распространение информации гарантировано Конституцией, а ему как журналисту-фрилансеру необходимо было присутствовать на акциях, так как важно то, что происходит в стране, и почему люди выходят на улицы. Он отметил, что онлайн-трансляция сразу идет на Youtube, и никакого изготовления сюжетов или продукции СМИ не требует. Микрофон у него был, так как его дали сотрудники телеканала «Белсат» для ведения онлайн-трансляций.

«На акциях не быть я не мог, потому что нам, журналистам, очень важно, что происходит в нашей стране, почему люди выходят на улицы, что их волнует. Поэтому я был и в Пинске, и в Могилеве, и других городах на акциях и буду продолжать свое дело. Такими судами над активистами, журналистами и людьми, которые выходили на улицы и высказывали свое недовольство, власть только лишний раз привлекает внимание к социальным и экономическим проблемам вместо их решения», — прокомментировал решение суда Меркис.

23 марта он был оштрафован за освещение акции против декрета № 3 в Рогачеве на 30 базовых величин (690 рублей).

За сотрудничество с телеканалом «Белсат» уже неоднократно штрафовались также гомельские журналисты-фрилансеры Лариса Щирякова и Константин Жуковский. Щирякова в течение двух дней — 12 и 13 апреля — была оштрафована на 71 базовую величину (1.633 рубля). Суд Гомельского района 12 апреля по статье 22.9 КоАП наказал ее штрафом в размере 40 базовых, и еще одна базовая величина была «выписана» за неявку в милицию. 13 апреля суд в Речице наказал журналистку по статье 22.9 КоАП штрафом в 30 базовых величин.