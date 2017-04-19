В Гомельском парке откроется планетарий

Он будет размещен на территории гомельского парка. Речь идет о мобильном планетарии «FullDome».

Планетарий FullDome — это новое поколение систем визуализации. В такой системе проекция транслируется на весь купол, что позволяет обеспечить панорамный обзор (360º) для зрителей и создать эффект погружения, благодаря чему достигается максимальная реалистичность изображения и ощущения полного присутствия.

Планетарий Full Dome — современная технология, которая хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира. Только представьте, теперь урок астрономии можно проводить под куполом звездного неба. Кроме того, в современных планетариях демонстрируются не только космические события, но и подводный мир, микрокосмос и даже виртуальное путешествие по человеческому организму.

Благодаря сферическому экрану, который находится прямо над головами зрителей (экран занимает более 100% зрения человека) достигается полное погружение в события, происходящие на поверхности купола.

Открытие состоится в ближайшее время!