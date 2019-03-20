Стали известны сроки отключения горячей воды в текущем году

Ещё не закончился отопительный сезон 2018-2019 года, а для всех заинтересованных в подаче тепла в наши дома предприятий и организаций начинается подготовка к следующему.

Для того чтобы объекты теплового хозяйства Гомеля, как говориться, во всеоружии встретили отопительный сезон 2019-2020, руководителям энергоснабжающих предприятий необходимо до 30 августа этого года выполнить ремонт, промывку и наладочные работы оборудования теплоисточников, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Также будут проведены испытания магистральных, распределительных ответвлений тепловых сетей к отдельным зданиям от теплоисточника до теплового ввода потребителя. По итогам испытаний будут оформлены соответствующие документы. Это отражено в решении Гомельского горисполкома.

В документе также есть информация и об отключении систем горячего водоснабжения. Для КПУП «Гомельоблтеплосеть» установлены следующие сроки:

котельная по ул. Рокоссовского,23-а — с 25 по 30 мая;

котельная по ул. Шоссейной, 15-1 — с 28 по 30 мая;

котельная по ул. Добрушской, 5-1 — с 13 по 17 мая;

котельная по ул. Деревообделочной, 1-а — с 20 по 24 мая;

котельная по ул. Ильича, 32-а — с 13 по 17 мая;

котельная по ул. Свердлова, 32-а — с 20 по 24 мая;

котельная по ул. Димитрова, 26-а — со 2 по 4 мая;

котельная по ул. Калинина, 22-1 — с 20 по 24 мая;

котельная по ул. Михаила Ломоносова, 115 — с 20 по 24 мая;

котельная по ул. Беляева, 16 — с 8 по 19 июля;

СП ОАО «Гомельский электротехнический завод» — с 22 по 24 апреля;

ОАО «Гомельстекло» — с 20 по 31 мая;

ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» — с 3 по 16 июня.

Филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» будет отключать горячее водоснабжение по следующему графику:

Западный район тепловых сетей ( далее — РТС) — с 10 по 23 мая;

Южный РТС — с 28 мая по 10 июня;

Северный РТС с 18 июня по 1 июля;

Сельмашевский РТС — с 9 по 22 июля;

Центральный РТС — с 30 июля по 12 августа.

Руководители городских КЖРЭУП будут контролировать восстановление благоустройства территорий после проведения испытаний тепловых сетей, а «Гомельское городское ЖКХ» будет отвечать за соблюдение сроков испытаний, ремонт оборудования теплоисточников, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.