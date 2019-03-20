«Ей бы остановиться». В Гомеле сотни людей пришли проститься с Галиной Пашед

Еще вчера бывшая глава областной налоговой и уже бывшая глава регионального отделения «Белорусского союза женщин» Галина Пашед из Гомеля строила планы, которых было не десятки — сотни. Неугомонная натура не знала покоя. Но во вторник внезапно остановилось сердце — и в среду ее отпевали в главном храме Гомеля, соборе Петра и Павла. На прощание с Пашед пришли сотни людей.

Ее карьера — это не взлеты и лавры, а постоянная напряженная работа. Свою трудовую деятельность Галина Пашед начала в горкоме комсомола, затем тринадцать лет была начальником областной налоговой инспекции. В последние годы с головой ушла в общественную деятельность — возглавила Гомельскую областную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». На счету Пашед — десятки организованных благотворительных акций, встреч, праздников и концертов для женщин, по ее инициативе в Гомеле организовали «Школу женского лидерства» и еще много других проектов.





— Понимаете, она особенная. Она всем помогала, при этом ни от кого взамен ничего не просила. Никогда, — рассказывает знакомая Ирина.

— Ее коронное «Так, девочки работаем!» я не забуду никогда. Никому не давала раскидать и сама всегда была в тонусе, была очень требовательна, прежде всего, к себе. Выглядела всегда потрясающе! — вспоминает приятельница Галины Михайловны.





Коллеги называют ее наставницей и главным мотиватором в жизни. Подруги — «наша Галочка». Ни те, ни другие до сих пор не верят в случившееся.

Но вот — свечи, венки, сотни цветов, и — Галина в своем любимом платье из синего шелка, декорированном бисером. Его, вспоминают друзья, она несколько лет назад специально сшила, когда отправлялась на прием к президенту.





— Галину обнаружила ее мама. Утром ей позвонила подруга и сказала, что Галочка не берет трубку и не пришла на прогулку в парк, она всегда по утрам перед работой гуляла... Галя умерла еще ночью. Врачи сказали, от сердечной недостаточности. Таблетка нитроглицерина могла бы спасти, но подать ее было просто некому, — плачет подруга Тамара.

В последнее время, отмечают коллеги, Галина Михайловна вела активную жизнь. Много работала, встречалась с людьми, летала в другие страны. Несколько дней назад вернулась из Германии с семинара. Говорят, жаловалась на боли в сердце. Ей бы остановиться, плачут сейчас подруги, — но тогда это была бы не она.





Пашед любили и чиновники, и журналисты — за харизму и искренние ответы на любые вопросы.

— А вы боитесь смерти? — спросила у Галины Михайловны в ее последнем интервью корреспондент газеты «Гомельские ведомости».

— Конечно. Об этом все равно надо думать, потому что смерть — самая непредсказуемая «женщина», — ответила Пашед и процитировала Марка Аврелия: «Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним».

Похоронили Галину Пашед на кладбище в деревне Стукачевка Гомельского района рядом с могилой отца.



