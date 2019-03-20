Обряд «Гуканне вясны» проведут 23 марта в Гомеле

  • 20 марта 2019, 15:26
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Обряд «Гуканне вясны» проведут 23 марта на побережье реки Сож в Гомеле.

Мероприятие связано с пробуждением природы и призывом весны. В программе его — вождение хороводов, весёлые игры, угощение обрядовыми «птичками», разжигание костра и сожжение чучела Зимы. Позвать весну обрядовыми песнями, которые уже веками передаются из уст в уста, от поколения к поколению, помогут фольклорный коллектив «Столбунские вечёрки», фольклорный ансамбль средней школы № 30 «Этношкола «Традиция» и певчески коллектив ГМКОО «Толока». И как было заведено издавна, закончится всё совместным обедом и танцами под гармонь.

Участие бесплатное. Сбор в 12.00 на площадке возле здания филиала Ветковского музея Гомеля.

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Ирина Александрова, Гомельские ведомости
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