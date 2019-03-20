Как выглядят самые дорогие квартиры, выставленные на продажу в Гомеле

На гомельском рынке недвижимости выставлено на продажу немало дорогостоящих квартир.

В выборку попали 5 самых дорогих квартир Гомеля, стоимость которых превышает 120 тысяч долларов. Учитывая среднюю стоимость квартир в областном центре в $30-40 тысяч, цены на указанные объекты недвижимости внушительные.

1 место

4-комнатная квартира на проспекте Ленина, 51. Цена — 315 960 руб. ($150 000).

За 150 тысяч долларов покупатель получит четырехкомнатную квартиру в историческом районе города с улучшенной планировкой и евроремонтом. Продавец указал, что в квартире два санузла, 3 застекленных балкона и 2 лоджии. Удивительно, но в квартире имеется собственная прачечная и гардеробная. Площадь также внушительная — 127,7 квадратных метров. К сожалению, автор объявления не продемонстрировал всей площади квартиры. На фото мы можем наблюдать один из санузлов и гостиную.









2 место

3-комнатная квартира на ул. Артиллерийской, 4. Цена — 315 935 руб. ($149 988).

Владелец этой квартиры представил свое жилище в полной красе. На видео мы можем наблюдать хороший ремонт. Вся мебель в квартире выдержана в классическом стиле. Собственник указал, что покупателю также перейдет в право владения гараж и подвал. Площадь этой роскошной квартиры — 93,91 квадратных метров.

3 место

4-комнатная квартира на ул. Ирининской. Цена — 294 896 руб. ($140 000).

Собственник описывает объект продажи как «большую, просторную квартиру в центре города, но в очень тихом месте». Мы видим, что 147 квадратных метров полностью готовы для проживания, ремонт сделан неплохой, однако мебели маловато.









4 место

3-комнатная квартира на ул. Артиллерийской, 4. Цена — 275 938 руб. ($131 000).

Площадь этой квартиры 145 квадратных метров. Расположена она в центре города, рядом с цирком. Как указывает продавец, в квартире выполнен дизайнерский ремонт в современном стиле, имеется 2 санузла, 2 спальни, 2 лоджии и гардеробная. Из достоинств также нужно отметить покрытие пола — натуральный штучный бамбук и итальянские отделочные материалы. Видно, что в квартиру вложено немало средств.









5 место

3-комнатная квартира на ул. Тельмана, 3. Цена — 263 300 ($125 000).

Данная квартира располагает площадью в 93 квадратных метров. Как видно на фото, в квартире установлена мебель и техника премиум-класса. Современный ремонт радует глаз. Квартира полностью укомплектована техникой Siemens. Есть балкон и лоджия, гардеробная и кладовая с морозильной камерой. Видно, что над интерьером квартиры потрудился хороший дизайнер.











