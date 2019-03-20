Чем планирует удивить главный кинотеатр города, какие фильмы интересны гомельчанам и что можно посмотреть на большом экране в ближайшее время?

Об этом и многом другом рассказал директор «Кинотавра» Николай Старостенко.





Николай Старостенко в сфере кино более 40 лет. Руководил кинотеатрами «Юбилейный», имени Калинина, предприятием «Орион», с 2000 года — директор КУП «Кинотавр»

Премьера года

Пожалуй, самым значимым событием года для предприятия и настоящим подарком для зрителей стало открытие после тринадцатилетней паузы малого зала кинотеатра имени Калинина. Столь масштабную реконструкцию провели за восемь месяцев. За счет собственных средств предприятия. Николай Старостенко уверен: все удалось. На торжественное открытие приезжал московский режиссер, наш земляк Георгий Малков. Он, как и первые зрители, и те, кто приходит сейчас в кинотеатр, отмечают красоту и комфортность, потрясающий звук и картинку.

Здание построено по проекту знаменитого скульптора Станислава Шабуневского в 1911 году. Сейчас это сохранившаяся часть гостиничного комплекса «Савой». Малый зал тогда назывался «Театр художеств», и в нем тоже показывали кино. Чтобы сохранить исторический дух, оформили его в ретростиле, в виде своеобразного мостика между прошлым и настоящим. Светлые тона, нежные ноты ампира сочетаются с современными подходами в дизайне. Интерьер украшают хрустальные люстры, золоченые дверные ручки, в холле уложен по-настоящему королевский пол. Дизайн продумали сами.

Николай Старостенко подчеркивает: важным считали вернуть идеи, заложенные выдающимся архитектором. Зал, как и в те времена, состоит из трех ярусов, в одном из них располагается VIP-зона с уютными диванчиками, столиками и светильниками. По старым фотографиям восстановили входные группы и «порталы» на стенах. Для реализации идей вековой давности с трудом нашли строителей, готовых взяться за это дело.

Отличную картинку обеспечивает современное бельгийское кинопроекционное оборудование, аналогов которому нет в области. Оно позволяет показывать кино также и в формате 3D. В зале установлена семиканальная звуковая система, создающая даже не иллюзию, а эффект полного погружения в кинодейство, а французский экран с серебряным напылением максимально передает глубину и насыщенность цвета.

В кинотеатре можно получить и зрелища, и хлеб — в новом баре «Грандъ Бар «Савой». Его, к слову, могут посетить не только зрители, пришедшие на сеанс. В атмосфере современного ампира так приятно выпить чашечку кофе.

Николай Петрович подчеркивает: хотим быть на плаву и на виду. А также двигаться вперед.

— Есть задумка на ближайший год организовать здесь зону досуга для детей. Пока родители будут смотреть кино, их чадо будет развлекать аниматор, — делится планами руководитель предприятия. — Такая услуга сейчас очень востребована. Также хотим открыть в кинотеатре ночной клуб.

Как прекрасен этот «Мир»

— Николай Петрович, кинотеатрам пророчили снижение популярности в связи с тем, что сейчас многие фильмы можно посмотреть в интернете. Ощущаете эту тенденцию?

— В кино люди по-прежнему ходят охотно. Да и мы развиваемся, не стоим на месте. В кинотеатре «Мир» реализовали уникальный для нашей страны проект. Показываем в записи на языке оригинала лучшие мировые театральные постановки с самых знаменитых площадок. Сформировалась группа поклонников, примерно человек семьдесят, которая постоянно посещает эти показы. В кинотеатре есть VIP-зал, где можно посмотреть кино небольшой компанией. Востребован и видеозал на тридцать мест. На выходные к нам приезжают зрители из российского приграничья. У них кинотеатров такого уровня нет.

— Как составляете киноменю? Ведь в этом вопросе важно и под вкусы подстроиться, и коммерческий результат получить.

— Раз в месяц на областной репертуарной комиссии рассматриваем предложения от фирм-правообладателей. Но не всякое кино достойно, чтобы быть показанным. Однозначно не берем в прокат ленты, в которых много жестокости и насилия. Считаю, что у нас достойный репертуар, разножанровый. Треть зрителей — это молодежь 16 — 22 лет, и мы знаем, что им интересно. Сейчас, к слову, очень популярно анимационное кино. На «Приручить дракона» с удовольствием идут те, кому 6 лет и кому 36. Что касается больших фильмов, то их популярность не зависит от страны-производителя. Интерес больше связан с самой лентой, ее сюжетом, рекламной кампанией. Когда-то американские «Пираты Карибского моря» буквально рвали зал, тоже наблюдалось при показе российских фильмов «Легенда № 17», «Движение вверх».

— В новом зале показываете какие-то особые фильмы?

— Нет, демонстрируем абсолютно разные, особенно здорово здесь смотрится анимация, также продолжили транслировать мировые театральные постановки, повторы фильмов, завоевавших признание публики.

— В Гомеле есть сообщество киноманов. Поддерживаете с ними связь?

— Да, это люди, которым кино не просто нравится, они знают о нем очень много, высказывают свои идеи, принимают участие в обсуждении фильмов. Очень эмоционально прошла встреча с творческой группой ленты «Внутри себя». Мы прислушиваемся к пожеланиям наших зрителей. К примеру, продолжим с апреля показ «Богемской рапсодии». Фильм о жизни Фредди Меркьюри с большим успехом шел в нашем кинотеатре полтора месяца, это довольно серьезный срок. Для примера, некоторые ленты демонстрируем в течение недели, если видим, что к ним нет интереса.

— Ваш рабочий день — сплошное кино. Не надоедает?

— Нет, я очень люблю кино. В последнее время несколько раз посмотрел «Движение вверх», «Богемскую рапсодию», концерт группы BTS. Очень нравятся фильмы о войне, могу смотреть их бесконечно. В числе любимых — «В августе 1944-го», «Живые и мертвые». С удовольствием смотрю комедии. Фильмы этого жанра дают позитивный настрой, ощущение радости жизни. После них по-другому начинаешь смотреть на окружающий мир.

Что посмотреть в кинотеатре имени Калинина?

До 27 марта:

«Капитан Марвел». После столкновения с враждующими инопланетными расами женщина-пилот военно-воздушных сил обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит противостоять могущественному врагу.

«Время возмездия». Внедренная в преступную банду хрупкая Эрин влюбляется в напарника. Ее жизнь кардинально меняется, когда тщательно подготовленная операция идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое настигает девушку, но уже сильную и безжалостную.

«Королевский корги». Корги — любимая порода собак очень богатых людей. Питомец полностью погружен в жизнь своих больших хозяев. Но вот любимец британской королевы вынужден покинуть дворец, и ему предстоит познакомиться с жизнью лондонских улиц.

«Рожденный стать королем». Повседневные заботы 12-летнего Алекса уходят на второй план, когда он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура попадает в руки самого неудачливого подростка Британии, Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу.

С 21 марта:

«Гости». Катя знакомится с компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. Девушка знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. В разгар вечеринки появляется человек, которого она любила, и он во власти потусторонних сил.

«Трезвый водитель». Молодой провинциал Артем приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе.

С 28 марта:

«Дамбо». Цирковой импресарио назначает бывшую звезду цирка и его детей опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши становятся предметом для постоянных шуток. Узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на нем.

«Пилигрим». В жизни Миры все замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя. Знает то, что может знать только очень близкий человек.

С 4 апреля

«Шазам». «Шазам». В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово, чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться в супергероя.