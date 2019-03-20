В Гомеле установят самолет, спроектированный авиаконструктором Павлом Сухим

Бомбардировщик СУ-24 появится перед техническим университетом имени Сухого.

Перед главным корпусом ГГТУ имени П.О. Сухого ведутся работы

Один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации родился в городе Глубокое Витебской области. Когда мальчику было четыре года, семья переехала в наш областной центр. А в 1905 году он поступил в Гомельскую мужскую гимназию (ныне там корпус Белорусского государственного университета транспорта). Одна из самых больших в Беларуси коллекций личных вещей Павла Осиповича собрана в ГГТУ имени П.О. Сухого. Музейную работу в университете курирует педагог-организатор Валерий Дриго.





— Раньше в Гомеле был самолет нашего известного авиаконструктора — бомбардировщик СУ-7Б располагался на Сельмаше. Со временем он пришел в негодность и истребитель демонтировали. Затем два самолета появилось в Гомельском областном музее военной славы, в скором времени в городе будет и третий, — рассказал Валерий Дриго. — Это СУ-24 — советский тактический фронтовой бомбардировщик. В 2012 году его сняли с вооружения в Беларуси, но в зарубежных странах он продолжает летать в модернизированном виде.





Самолет установят перед главным корпусом ГГТУ имени П.О. Сухого. Тендер на строительные работы выиграл Гомельский центр строительства и ремонта. Работы начались 25 февраля, а завершить их планируют к 9 мая. Фундамент от нижней до верхней точки будет достигать около шести метров, около двух из них уйдут под землю. Самолет уже привезен из Барановичей в Гомель, в данный момент его готовят к установке.

Павел Сухой — автор пятидесяти оригинальных конструкций самолетов, более 30 из которых были построены и испытаны. На его самолетах установлены десятки мировых рекордов по протяженности, скорости и высоте полета, в том числе выполнен беспосадочный перелет Чкалова и Громова через Северный полюс в США.