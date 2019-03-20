В Гомеле продали туалет, к которому возник неожиданный интерес. Угадайте, за сколько?

Выставленный за одну базовую общественный туалет в центре Гомеля, построенный еще в советские времена, неожиданно оказался востребованным — на электронных торгах на него претендовали 11 покупателей. Угадайте, за сколько его купили?

Общественный туалет пополнил список необычных сооружений, выставленных на продажу с аукциона. Раньше, напомним, на электронные торги уже выставлялись морг в Бобруйске и костел в Гродно.

На торгах, которые прошли 19 марта на площадке «БУТБ-Имущество», здание бывшего общественного туалета в Гомеле подорожало более чем в 2356 раз. На объект, расположенный рядом с парком на улице Юбилейная, 10Б, претендовали 11 покупателей — 8 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица. Установленная продавцом стартовая цена имущества составляла всего 1 базовую величину (25,50 рубля). За время торгов, длившихся чуть более часа, было сделано 15 806 тысяч ставок с шагом 15%. В результате ценный лот достался индивидуальному предпринимателю за 60 085 рублей и 78 копеек.

Теперь новому владельцу предстоит выполнить ряд обязательных условий. Прежде всего, нужно будет реконструировать бывший «клозет» либо снести его и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности. При этом все работы по реконструкции или сносу здания туалета надлежит завершить в течение не более трех лет с даты заключения договора купли-продажи.

Кроме того, до исполнения условий договора приобретенный объект недвижимости запрещается отчуждать или передавать в залог, а отчет о ходе мероприятий по введению здания в хозяйственный оборот нужно будет ежеквартально направлять в Гомельский горисполком.