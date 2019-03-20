«Билеты на первый модуль по SMM были проданы за неделю до мероприятия!» Организаторы уникального тренинга рассказывают об идее создания образовательного проекта и реакции гомельчан

23 марта пройдет первый мастер-класс «Продвижение бизнеса и персоны в соцсетях» в рамках годового проекта «Академии образования и развития». Это совместная инициатива «Сильных новостей» и Бизнес-школы ИПМ, созданная специально для тех гомельчан, кто хочет улучшить качество своей жизни и развить бизнес.

Как пришла идея создания проекта и почему за неделю до первого мастер-класса была закрыта продажа билетов, рассказывают организаторы Евгения Крещук и Анна Залужная.

— Идея создать большой образовательный проект пришла спонтанно. Я сама часто участвую в различных мастер-классах, но это не в Гомеле. Мне всегда приходилось ездить в Минск, Киев, Вильнюс. И не только мне! Когда в очередной раз пришлось вставать в пять утра и ехать на тренинг в другой город, я подумала — почему бы не сделать такие мастер-классы в Гомеле? Тем более что и спрос есть, только в Гомеле очень мало достойных предложений, — рассказывает Евгения Крещук, журналист, руководитель направления спецпроектов на сайте «Сильные новости». — От разработки самой идеи до реализации прошло всего несколько недель. Партнер с сильным брендом и репутацией был выбран сразу. Это, конечно же, Бизнес-школа ИПМ — лидер на рынке образовательных услуг в Беларуси. Они с радостью поддержали нашу идею, и в начале марта мы уже запустили рекламную кампанию.







Анна Залужная, руководитель регионального представительства Бизнес-школы ИПМ:

— Проведение мастер-классов во всем мире, да и в Беларуси уже не в новинку. В Гомеле и мы, и другие компании пробовали проводить такие мероприятия, но вопрос упирался в охват количества человек, приходящих на мастер-классы. Может гомельчане еще не были готовы к саморазвитию, а может нам не хватило достаточного освещения проектов.

Но в этом году идея портала «Сильные новости» нам пришлась по душе, и мы решили попробовать еще раз. Ведь «Сильные новости» — самый сильный игрок в СМИ нашего региона, а Бизнес-школа ИПМ — самый сильный игрок на рынке бизнес-образования. И у нас получился хороший альянс. И я надеюсь, что мы сможем успешно провести серию мастер-классов в этом году и потом развернуться в масштабах.







— Мы делаем акцент на профессиональных спикерах, грамотной подаче информации и на знаниях, которые реально можно применять на практике. Это не теория из книг и не «копипаст» информации из интернета. Главная цель нашего проекта — помочь гомельчанам улучшить свою жизнь, сделать ее более счастливой и качественной. Для этого мы будем уделять внимание всем ее областям: и развитие бизнеса, и получение дополнительного образование, и выбор путешествий. Это своеобразная «прокачка» для тех, кто хочет жить лучше, но не знает с чего начать.

За две недели до мастер-класса мы продали 60 билетов на первый модуль по SMM, но желающих было так много, что пришлось добавить еще 20 мест. За пять дней до мероприятия мы полностью закрыли продажи, поскольку помещение не сможет вместить так много людей. Да и комфорт каждого участника очень важен. Сейчас в листе ожиданий более 10 человек, которые ждут места, если кто-то откажется. И список постоянно пополняется.

Это показатель того, что гомельчанам действительно интересны такие проекты, они готовы учиться и развиваться. На первом мастер-классе мы приготовили для участников очень интересную программу. Это будет не сухая теория, а интерактив и игровая форма подачи информации, чтобы каждый ушел с реальными знаниями и смог в дальнейшем их применять на практике. Между двумя блоками мы предусмотрели кофе-паузу для нетворкинг-сессии и небольшого отдыха. Также в конце планируется дискуссионная панель, где можно будет задать вопросы спикерам. Каждого участника мы будем рады видеть! — делится планами Евгения Крещук.

Следите за новостями по следующим темам. Мы будем рады видеть вас на своих мастер-классах!