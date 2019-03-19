«А разве вы ещё есть? Вас же уже снесли». Гомельчане ожидают сноса 42 года, а в генплане их домов уже нет — видеосюжет «СН»

  • 19 марта 2019, 19:27
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Жители домов по улице Барыкина попали в абсурдную и страшную ситуацию. С 1977 года им обещают снос, согласно принятому тогда плану магистрали «Север-Юг». Все эти 42 года им запрещают менять планировку, перестраивать дома, а сноса всё нет. Недавно оказалось, что в генплане Гомеля их уже нет.

Тем временем, живут люди без удобств: нет канализации, газа и горячей воды. Весной затапливает дворы, фундаменты осели, а дома обветшали. Обращения к Гомельским властям результатов не дают.

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Надежда Пужинская, Марина Дробышевская, gomel.today
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