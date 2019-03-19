В 2019 году ИП, платившие единый налог, могут перейти на «упрощенку»

С 1 января 2019 года предприниматели — плательщики единого налога могут выбрать «упрощенку», общую систему с оплатой подоходного налога или оставить все, как есть.

Критерий для применения ИП упрощенной системы налогообложения с 2019 года увеличен с 202 700 до 420 000 белорусских рублей.

Ставки единого налога дифференцированы по территориям: Минск, областные центры, районные центры и города районного подчинения, сельская местность.

В связи с этим ИП с февраля 2019 по декабрь 2020 будут платить единый налог по наименьшим ставкам. При этом Советам депутатов предоставлено право их уменьшения, но не более чем в 2 раза.

Начиная со второго квартала 2019 года, Налоговым кодексом установлен ежеквартальный порядок представления налоговых деклараций ИП. При этом единый налог подлежит уплате не позднее 1-го числа каждого календарного месяца отчетного квартала, в котором будет осуществляться деятельность. В первом квартале 2019 года предприниматели предоставляют налоговые декларации по этому налогу ежемесячно не позднее 1-го числа каждого месяца.