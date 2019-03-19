В Гомеле умерла бывшая начальник областной налоговой Галина Пашед

Сегодня стало известно, что умерла 58-летняя председатель Гомельской областной организации «Белорусский союз женщин» и бывшая начальник областной налоговой инспекции Галина Пашед. Об этом TUT.BY сообщила ее близкая подруга.

— Галина умерла в три часа дня, мгновенная смерть, тромб, — сказала подруга.

Галина Пашед много лет возглавляла налоговую инспекцию области. Затем была председателем Гомельской областной организации «Белорусский союз женщин». На этом посту она вела активную общественную жизнь. На счету Пашед десятки проектов для женщин, благотворительных акций, встреч, праздников и концертов. По ее инициативе в Гомеле организовали «Школу женского лидерства» и еще много других проектов.