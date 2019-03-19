Серьезная авария около «Мандарина»: столкнулись две легковушки, есть пострадавшие — фотофакт

Сегодня примерно в 16.30 около торгового центра «Мандарин» столкнулись две легковушки.

Фотографиями с места событий поделились читатели «Сильных Новостей». Что стало причиной ДТП, на данный момент не ясно, однако очевидно — столкновение было серьезным. По словам очевидцев, пострадала женщина.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС и медики.

Подробности выясняются.































