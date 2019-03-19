Мост, дорога и звук поезда. В Гомеле нашли мужчину, который звонил в милицию и просил найти его

В Гомеле в оперативно-дежурную службу поступило странное сообщение: позвонил мужчина и попросил найти его. По его словам, неизвестные завели его незнакомый дом и оставили там. Адреса он не знал. Единственное, что помнил — мост, рядом дорога и звук поезда.

Несмотря на минимальное число ориентиров, милиции все же удалось установить примерное местонахождение: все внимание было нацелено на улицу Шевченко. Однако обилие гаражей и бараков существенно затрудняло задачу. К счастью, исследовав несколько их них, нашли и мужчину.

Звонившим оказался мужчина лет 40-45, опрятный и чисто выбритый, лежал на матрасе, сообщили в УВД. Однако о себе он ничего не знал: имя не помнил, документов при себе не было. На место тут же прибыли сотрудники МЧС и «скорая». Мужчину госпитализировали, потому как его состояние здоровья вызывало беспокойство.

В настоящее время милиция устанавливает личность мужчины.