Конкурс красоты в политехе: как выбирали «Принцессу-2019»

Традиционно мужской политех разыграл титул своей самой красивой студентки, пишет городской журнал Белка. В актовом зале студклуба девять девушек отвечали на заковыристые вопросы ведущих, сноровисто меняли наряды и аккуратно вышагивали на шпильках.

С первого номера стало понятно — все потенциальные принцессы любят танцевать. Особенно под зажигательную музыку, особенно в блестящих юбках. Зрителям понравилось.









Сразу за сценой организовали импровизированную гримёрку, которую ближе к началу шоу наводнили журналисты. Конкурсантки улыбались, пытались увернуться от камер и говорили о том, что красота спасёт мир.









На подготовку к конкурсу ушло около двух месяцев. Студентки обучались дефиле, записывали видеовизитки, не пропускали фотосессии, репетировали творческие номера.





Но самым, пожалуй, сложным было домашнее задание. Требовалось придумать наряд из бросовых материалов и выйти в нём на сцену. Полёту дизайнерской мысли отдельных участниц можно только позавидовать.





















Всё самое интересное произошло в творческом конкурсе, где девушки презентовали любимый город и страну. В списке любимых дважды оказались США, не обошли вниманием Россию, Францию, Туркменистан, Египет.













Отдельной премии заслуживают группы поддержки, которые были у всех участниц.









После дефиле в свадебных платьях жюри ушло совещаться. Ослепленные красотой мужчины щепетильный вопрос решали около получаса. За это время зрители утопили в овациях специально приглашённых гостей конкурса Ирину Приму и Макса Лоренса.

















Объявить итоги доверили самому опытному — проректору по воспитательной работе Виктору Кириенко.

— Наши студентки всегда покоряли и будут покорять своей красотой мужчин политеха, а в будущем — и всего мира, — начал издалека Виктор Васильевич. Зал замер в ожидании.

Победу присудили студентке гуманитарно-экономического факультета Екатерине Маляренко, выступавшей под номером 7. Жюри покорил её зажигательный испанский танец. У неё же приз зрительских симпатий.

Все девушки получили награды от спонсоров. Титулы вице достались будущим энергетику Валерии Коваленко и экономисту Сурай Агаевой.









Победительницу пригласят участвовать в областном конкурсе «Королева Весна». А это новые интересные знакомства и возможность обратить на себя внимание будущих работодателей.