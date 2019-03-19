Акция «Час земли» пройдёт в Гомеле 30 марта

  • 19 марта 2019, 12:14
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Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает предприятиям, организациям, учреждениям и жителям города принять в ней участие и с 20.30 до 21.30 воздержаться от использования электроэнергии.

Акция «Час земли» проходит во всём мире, ежегодно призывает людей изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло. В прошлом году в ней приняло участие более 2 миллиард человек из 187 стран, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов.

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Ирина Александрова, Гомельские ведомости
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