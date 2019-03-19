В Москве задержали квартирного мошенника из Гомельской области, выманившего пять лет назад у людей $100 тыс.

В Москве задержали белоруса, который пять лет назад под предлогом приобретения квартир выманил у людей в Минске более $100 тыс., сообщили БелТА в МВД Беларуси.

В середине марта на территории стран СНГ в очередной раз проводился межгосударственный специальный комплекс мероприятий «Розыск». Белорусские оперативники за два дня нашли более 190 преступников, из которых свыше 110 скрывались в других странах. Были найдены 85 без вести пропавших, 33 из них — за пределами Беларуси. Установлено местонахождение более 500 ответчиков и должников по гражданским и экономическим делам.

Две белорусские группы были направлены в Москву и Санкт-Петербург. «В российской столице на стройке был задержан ранее судимый уроженец Гомельской области 1995 года рождения. В 2014 году в Минске он, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом приобретения квартир выманил у 11 потерпевших более $100 тыс. Самая крупная афера стоила $20 тыс. Возбуждено 11 уголовных дел по статье «мошенничество в особо крупном размере», — рассказали в главном управлении уголовного розыска МВД.

В Москве найдена без вести пропавшая 77-летняя жительница Гродно. Женщина 8 марта вышла из дома, не сообщив родственникам о своих намерениях и не взяв мобильный телефон. Благодаря информации от неравнодушных граждан оперативники установили маршрут передвижения пенсионерки, встретились с ней в российской столице и вернули домой.

В свою очередь на территории нашей страны обнаружено 38 преступников, инициаторами розыска которых выступили другие государства — 35 из них разыскивались российскими правоохранителями. Найдены в Беларуси и двое без вести пропавших иностранцев.