18 марта на Гомельщине было в два раза теплее, чем в Минске. А Мозырь обновил температурный рекорд

Днем 18 марта метеостанция в Мозыре зафиксировала температуру воздуха на отметке +18,3 °С. Таким образом, обновился температурный рекорд 7-летней давности, следует из данных на сайте meteoinfo.by.

Вечером 18 марта в Мозыре было +18,3°С. Предыдущий рекорд был отмечен в 2012 году, тогда столбик термометра поднялся до +18°С.

Как следует из карты, вчера по юго-востоку страны температура местами превосходила почти в два раза температуры по остальной части страны.

В Октябрьском было +18,4 °С, а в Житковичах +17,3 °С. Тепло было также в Бобруйске и Жлобине — по +16,2°С.

Интересно, что большинство рекордов для этого дня были отмечены в 1990 году: тогда в Витебске было +14,1 °С, в Минске +16,3°С, в Гродно +19,3 °С, а в Бресте +19,5 °С.





Как ранее сообщали синоптики, на этой неделе сохранится неустойчивая погода с осадками, лишь к середине недели их станет меньше. Зато температурный фон будет на 2−4 градуса выше климатической нормы.