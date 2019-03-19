«Проект не финансируется». Гомельскую школу, строительство которой началось 8 лет назад, никак не достроят

В глубокой заморозке находится строительство школы в одном из молодых микрорайонов Гомеля, где живет немало многодетных семей. Проект строительства начали создавать еще в 2010. Однако до сих пор так и не воплотили. Почему так произошло? И будет ли у этой истории счастливый конец? Эти вопросы корреспондент Анна Ковалева адресовала представителям местной власти.

История с 8-летним сроком давности. Эта стройплощадка когда-то должна была превратиться в современную школу. Первый камень в ее основание заложили еще в ноябре 2011. Однако до сих пор идея остается лишь на бумаге.

Что это за долгострой и когда его сдадут, на первый взгляд и понять сложно: паспорта объекта нет нигде. Видно только, что строительство школы застряло на уровне второго этажа.

Многоэтажки в этой части Гомеля начали расти еще в 90-х. Расширяются кварталы и сейчас. В домах много молодых семей с детьми. За 8 лет ожидания для них, говорят, школьный вопрос актуальности не потерял. Завершения стройки с надеждой ждут и сегодня.

«Мы очень возмущены, потому что многодетный район, а у нас одна школа и один сад на один район».

«У нас пятеро! Вот у меня пятеро внуков. Вот 3 школьника. Девочка в пятый класс. Мальчики вдвоем во второй. А эти вот еще маленькие. А вот я говорю, как вселились, как начали строить и все забросили, так же нельзя! Оно же приходит в негодность».

«Дочке старшей вот 10 лет. Она как ходила в садик, мы думали, что в эту школу пойдем, и в итоге мы никак не пошли. Пошли в переполненную школу 66-ю».

Решения школьного вопроса ждут жители примерно четырех окрестных микрорайонов. Пока их детей принимают шесть ближайших школ. Некоторые находятся даже в шаговой доступности. Часть — всего в нескольких остановках от дома. При этом родительские маршруты предусмотрены, все удобно. И все же сложности остаются. Местные говорят, попасть в самую ближайшую 66-ю школу не так просто. Количество учащихся — выше запланированного. Сейчас там учатся 1656 человек. Дети занимаются в две смены. И новая школа здесь нужна буквально как воздух.

Владимир Сеноженский, директор управления капитального строительства г. Гомеля: «Школа в 21 микрорайоне была предназначена к проектированию в 2010 году в рамках госпрограммы. С 2015 года проект не финансируется. И внесен в госпрограммы как объект с приостановленным финансированием и строительством. Естественно, в настоящий момент эти микрорайоны у нас застроены, много молодых семей, у которых дети. Конечно, при возобновлении финансирования мы этот объект достроим в кратчайшие сроки».

Когда же стройка сдвинется с мертвой точки, конкретного ответа пока нет. Объект включен в госпрограмму, которая предполагает финансирование не только из местного, но и из республиканского бюджета. Долгострой на контроле.

А кроме него, еще почти полторы сотни вопросов. Именно столько поступило в Белорусское телеграфное агентство накануне «Большого разговора» из Гомельского региона. Среди тем — строительство жилья, работа банковских отделений, промышленных предприятий, вопросы пенсионного обеспечения, начисления льгот и оказание помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Многие вопросы решаются в индивидуальном порядке с каждым конкретным человеком. Не на последнем месте в рейтинге — тема благоустройства.

Алла Беленок, начальник отдела Гомельского облисполкома: «Нужно сказать, что эти вопросы на территориях районов в Гомеле на сегодня занимают особое место. Рассматриваются с выездом на место. И каждое такое сообщение о том, что где-то требуется ремонт дороги либо благоустройство дворовой территории, детские площадки, в обязательном порядке в кратчайшие сроки будет решаться».

В целом 80% обращений от жителей Гомельской области требуют лишь разъяснения. По многим из них ответы уже даны. И работа продолжается.