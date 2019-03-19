СМИ: «Гомель» не пустили на тренировку в Ледовый Дворец из-за долгов. Хоккейный клуб это опровергает

О том, что «Гомель» вынужден тренироваться на улице из-за долгов перед Ледовым Дворцом, сообщил сайт belarushockey.com.

По их информации, у клуба также есть задолженности по зарплатам и неоплаченный штраф Федерации хоккея Беларуси.

Hockey.by со ссылкой на клуб и Гомельскую областную федерацию хоккея сообщает, что занятия на земле проходили по плану. Команда готовится к играм развития в штатном режиме и по намеченной программе.