Жители Красного под Гомелем жалуются на стройку: «Разворотили всю дорогу». УКС: «Нужно понять и простить»

Жители агрогородка Красное, что под Гомелем, потеряли покой и сон. Все из-за стройки, которая развернулась на территории школьного двора еще осенью прошлого года.

С тех пор красненцы жалуются на снующие по улицам населенного пункта большегрузы, которые разбили всю дорогу, и беспокоятся, что грузовики угрожают безопасности школьников, которые каждый день вынуждены возвращаться домой через стройку.

В ноябре Гомельский ДСК по заказу УКСа Гомельского района приступил к возведению 60-квартирного жилого дома на улице Школьной в Красном. С тех пор, говорят местные, их жизнь превратилась кошмар.

— МАЗы едут прямо по деревне, через три улицы, все дороги разворотили. На Ленина разбили дорогу, на Молодежной только недавно уложили новый асфальт — теперь он весь в трещинах, по Сельсоветской сейчас не проехать, — жалуются жители Красного.

А родители школьников беспокоятся за безопасность своих детей.

— Каждые пять минут по улице несутся груженные песком и щебнем грузовики, по этой же дороге ходят наши дети. А видели бы, в каком виде они приходят: обувь уже вся испорчена, вещи приходится стирать каждый день. 21-й век на дворе — а у нас такое происходит, — возмущается мама сразу троих школьников.





Жильцы говорят, что уже жаловались и в исполком, и в УКС: грязь обещали убрать, для школьников сделать временную дорогу, а большегрузы пустить в объезд — но до сих пор так ничего и не изменилось.

— Сначала нам ответили, что длинномеры, которые возят плиты, не смогут на той дороге развернуться, и просили потерпеть: мол, когда задействуют грузовики поменьше и покороче, тогда они смогут проложить другой маршрут. Но теперь оказывается, что никто этого делать не будет, — возмущаются люди.





В УКСе Гомельского района скрывать не стали — о недовольстве жильцов знают. Но говорят, что поделать пока ничего не могут.

— Мы уже людям объясняли, что нужно понять и простить. Сейчас весна, распутица, у нас сжатые сроки строительства и часть грязи транспортом разносится — от этого не уйти. Мы рассматривали вариант по другой дороге пустить транспорт, но выяснилось, что там очень тонкий щебеночно-песчаный слой, образуется продавливание грунта и техника не проходит, поэтому мы от этого варианта отказались. Мы сами переживаем, и при благоприятных погодных условиях, грязь, которую навозили, уберем, дорогу на улице Сельсоветской, где нет асфальта, выровняем, — пообещал главный инженер УКСа Гомельского района Владимир Потапенко.