3 рубля за надпись. В Гомеле задержали несовершеннолетнюю «трафаретчицу», которая рекламировала магазин по продаже психотропов

Девушка попала в оперативные сети сотрудников областного наркоконтроля во время проведения мероприятий по выявлению участников интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ на территории Гомеля.

Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД облисполкома, 15-летняя гомельчанка, учащаяся средней школы областного центра, попалась во время нанесения трафаретных надписей, рекламирующих работу в интернет-магазине по продаже наркотиков.





Выяснилось, что куратор интернет-магазина предложил девушке деньги, 3 рубля за нанесение одой рекламной надписи. Она согласилась. Работала по вечерам и ночью. Рисовала граффити на фасадах зданий, расположенных на территории г. Гомеля с использованием аэрозольных баллонов с краской и изготовленных ею трафаретов.





Также установлено, что несовершеннолетняя намеревалась устроиться в интернет-магазин в качестве курьера по распространению «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами на территории города.





В результате проведенных мероприятий по месту жительства несовершеннолетней изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской в мессенджере с куратором интернет-магазина и фотографиями мест, где ею были нанесены граффити с рекламным текстом.

Материалы проверки находятся в инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного РОВД г. Гомеля. Начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества.