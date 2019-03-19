3 рубля за надпись. В Гомеле задержали несовершеннолетнюю «трафаретчицу», которая рекламировала магазин по продаже психотропов

Девушка попала в оперативные сети сотрудников областного наркоконтроля во время проведения мероприятий по выявлению участников интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ на территории Гомеля.
Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД облисполкома, 15-летняя гомельчанка, учащаяся средней школы областного центра, попалась во время нанесения трафаретных надписей, рекламирующих работу в интернет-магазине по продаже наркотиков.
Выяснилось, что куратор интернет-магазина предложил девушке деньги, 3 рубля за нанесение одой рекламной надписи. Она согласилась. Работала по вечерам и ночью. Рисовала граффити на фасадах зданий, расположенных на территории г. Гомеля с использованием аэрозольных баллонов с краской и изготовленных ею трафаретов.
Также установлено, что несовершеннолетняя намеревалась устроиться в интернет-магазин в качестве курьера по распространению «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами на территории города.
В результате проведенных мероприятий по месту жительства несовершеннолетней изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской в мессенджере с куратором интернет-магазина и фотографиями мест, где ею были нанесены граффити с рекламным текстом.
Материалы проверки находятся в инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного РОВД г. Гомеля. Начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества.
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