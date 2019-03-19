«Забудьте про „эксель“, сейчас работает совсем другое!» Топ-менеджер крупной компании рассказала, как вывести бизнес в регионе на республиканский уровень

В каком бы регионе страны вы не вели бизнес — везде конкуренты. Чтобы выгодно отличаться от других компаний и привлекать внимание к собственному продукту, наверняка вы ищите новые подходы и инструменты для ведения бизнеса.

К сожалению, часто компании в Беларуси обходится без специализированных программ. Руководители записывают информацию в блокнотах, продавцы ведут клиентские базы в Excel, остальные сотрудники пользуются стикерами. И в конечном счёте все теряют время и информацию.

Хотите узнать, как эффективно вести процессы компании в CRM-системе, вывести бизнес на новый уровень и конкурировать даже с Минскими компаниями? Приходите на бесплатный семинар «Бизнес Навигатор» в Гомеле 11 апреля.





Бизнес Навигатор — это уникальное бизнес-событие в Гомеле! Действующий интегратор продуктов Битрикс24 совместно со спикерами из 1С-Битрикс, Яндекс, Hoster.by и Active Cloud расскажут всё о последних трендах ведения и продвижения бизнеса.

Приглашаем посетить семинар:

Владельцев бизнеса, директоров

Руководителей отделов продаж и менеджеров

Начинающих бизнесменов, ИП и стартапы

Бесплатная регистрация и программа

Семинар бесплатный. Количество мест ограничено. Не упустите свой шанс попасть на яркое бизнес-событие в Гомеле и зарезервируйте место в зале прямо сейчас.

Когда: 11 апреля, 11:30

Где: по всем вопросам места проведения обращайтесь к организаторам.

Если вы знакомы с термином «CRM» и у вас назрел вопрос: стоит ли её внедрять в компанию? Или вы хотите узнать подробнее про эту платформу? Читайте короткое интервью директора белорусского офиса «1С-Битрикс» — Полины Ганкович о том, почему белорусским бизнесменам сегодня просто необходимо работать в CRM.





Немного статистики

Даже «ИПэшник-фрилансер» повысит свою эффективность, если начнёт работать в CRM-системе. Небольшие компании часто игнорируют этот инструмент, который помогает вести учёт клиентов и взаимодействовать сотрудникам компании, а большинство рутинных задач просто — автоматизировать.

По статистике, на мировом рынке 60% компаний среднего размера работают в CRM. Среди малого бизнеса этот показатель не больше 25%. Если говорить о постсоветском пространстве, то в 2017 году украинский офис «1С-Битрикс» провёл исследование внутреннего рынка и выяснил, что только 6% компаний активно используют CRM, а 68% вообще не знают о таком инструменте. В 2018 году мы провели опрос в Беларуси и цифры оказались похожими. Правда, в отличие от соседей, многие слышали про такой продукт, но мало кто использовал.

С какими проблемами сталкиваются компании, работающие «по старинке»

Перечислю основные, но далеко не единственные проблемы, в условиях которых работают компании без CRM.

Во-первых, компания создаёт себе препятствие для масштабирования. Тогда как CRM помогает бизнесу расти: часть процессов автоматизируется, ручной труд заменяется напоминаниями или действиями самого ПО, общение (и между работниками, и с клиентами) становятся эффективнее.

Во-вторых, сохранность клиентской базы и качество работы с ней зависит от порядочности и профессионализма менеджера. Есть вероятность, что, уходя, менеджер заберёт базу с собой на новое место работы. Для маленького бизнеса это станет большой потерей. CRM позволит отследить прогресс менеджеров по всем сделкам и гарантирует сохранность базы простой настройкой прав доступа.





В-третьих, продажи часто носят характер разовых сделок. Сложно выстроить отношения, если каждый звонок клиента — как первый. Вы не знаете ни имени, ни предпочтений, ни истории покупок. А взаимоотношения «продавец — покупатель» подразумевают, что вы стараетесь увеличить «жизненный цикл» клиента. CRM решает эти задачи, так как в ней вся нужная информация всегда под рукой.

Как вывести бизнес на новый уровень

Ваш покупатель сильно изменился вместе с развитием технологий, рынка и сервиса. Он редко принимает спонтанные решения, прагматично смотрит и на цену, и на качество, и на сервис. Люди больше времени тратят на выбор товара и услуги, а с учётом постоянно растущего ассортимента на рынке, вашему предложению всё сложнее попасть в воронку выбора.

Но попасть в неё можно. Как? Забудьте про «эксель»!

Чтобы обогнать конкурентов — будьте на шаг впереди. В первую очередь сегментируйте клиентскую базу, научитесь выявлять потребности клиентов и отслеживайте их поведение. А еще лучше — формируйте спрос, делайте релевантные интересам покупателей предложения. Чтобы работать быстрее, эффективнее, продавать и зарабатывать больше, вам нужны инструменты-помощники. А комплексные CRM-платформы отлично решают все эти задачи.

Как выбрать подходящую CRM-платформу

Мнение, будто CRM нужна только крупному бизнесу с сотнями сотрудников, мягко говоря, неверное. Для небольшой компании платформа станет отличным центром развития компании, продукта и коммуникаций. Конечно, на рынке много разных CRM. По каким критериям оценивать их, чтобы сделать правильный выбор для вашей компании?

Во-первых, не стоит безоговорочно выбирать платформу с мировым именем просто потому, что она на слуху. Известность софта — не всегда показатель того, что он подходит специфике ваших продуктов и бизнес-процессов. Есть программы, которые «заточены» только под рядовых продавцов, есть более аналитические платформы для управленцев. А есть комплексные решения.

«Ваша» CRM-система — та, которая решает ваши задачи, соответствует вашим целям и стратегии работы.

Во-вторых, обратите внимание, в какие сроки интегратор готов адаптировать и внедрить систему в ваш бизнес. Если продукт обслуживают всего две перегруженные заказами компании, и ваша очередь наступит только через полгода, это сомнительное предложение. Подумайте, куда за эти полгода уйдут ваши конкуренты, и где останетесь вы.

В-третьих, важный критерий оценки — возможность интегрировать CRM-систему в продукты, которыми уже пользуется ваша компания — 1С, другие учётные системы, телефония, корпоративный софт, сайты. Платформа должна гармонично встраиваться в существующую инфраструктуру.

Например, в Битрикс 24 вся компания может работать на бесплатной версии продукта, пока это позволяют размеры и потребности. Переход на платную версию обусловлен количеством сотрудников (от 12), местом для хранения файлов (более 5 Гб) и функциональностью (основные ограничения касаются CRM-системы именно как инструмента для продаж).





Любой современный руководитель, практикующий принципы «бережливого производства», оценит способность CRM собирать подробную статистику по всем процессам, автоматизировать операции, забирать рутинную работу у людей и отдавать её программе. Плюс вы будете видеть загрузку каждого сотрудника и прогресс выполнения задач. С CRM удобно контролировать сроки и оперативно влиять на процессы при необходимости. А все без исключения сотрудники одобрят внутренний документооборот и бизнес-процессы: запросы, заявления, счета и любые другие документы создаются по простым шаблонам в облаке.

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