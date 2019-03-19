«Забудьте про „эксель“, сейчас работает совсем другое!» Топ-менеджер крупной компании рассказала, как вывести бизнес в регионе на республиканский уровень

  • 19 марта 2019, 09:20
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В каком бы регионе страны вы не вели бизнес — везде конкуренты. Чтобы выгодно отличаться от других компаний и привлекать внимание к собственному продукту, наверняка вы ищите новые подходы и инструменты для ведения бизнеса.

К сожалению, часто компании в Беларуси обходится без специализированных программ. Руководители записывают информацию в блокнотах, продавцы ведут клиентские базы в Excel, остальные сотрудники пользуются стикерами. И в конечном счёте все теряют время и информацию.

Хотите узнать, как эффективно вести процессы компании в CRM-системе, вывести бизнес на новый уровень и конкурировать даже с Минскими компаниями? Приходите на бесплатный семинар «Бизнес Навигатор» в Гомеле 11 апреля.


Бизнес Навигатор — это уникальное бизнес-событие в Гомеле! Действующий интегратор продуктов Битрикс24 совместно со спикерами из 1С-Битрикс, Яндекс, Hoster.by и Active Cloud расскажут всё о последних трендах ведения и продвижения бизнеса.

Приглашаем посетить семинар:

  • Владельцев бизнеса, директоров
  • Руководителей отделов продаж и менеджеров
  • Начинающих бизнесменов, ИП и стартапы

Бесплатная регистрация и программа

Семинар бесплатный. Количество мест ограничено. Не упустите свой шанс попасть на яркое бизнес-событие в Гомеле и зарезервируйте место в зале прямо сейчас.

Когда: 11 апреля, 11:30

Где: по всем вопросам места проведения обращайтесь к организаторам.


 


Если вы знакомы с термином «CRM» и у вас назрел вопрос: стоит ли её внедрять в компанию? Или вы хотите узнать подробнее про эту платформу? Читайте короткое интервью директора белорусского офиса «1С-Битрикс» — Полины Ганкович о том, почему белорусским бизнесменам сегодня просто необходимо работать в CRM.

Полина Ганкович, директор «1С-Битрикс», Беларусь

Немного статистики

Даже «ИПэшник-фрилансер» повысит свою эффективность, если начнёт работать в CRM-системе. Небольшие компании часто игнорируют этот инструмент, который помогает вести учёт клиентов и взаимодействовать сотрудникам компании, а большинство рутинных задач просто — автоматизировать.

По статистике, на мировом рынке 60% компаний среднего размера работают в CRM. Среди малого бизнеса этот показатель не больше 25%. Если говорить о постсоветском пространстве, то в 2017 году украинский офис «1С-Битрикс» провёл исследование внутреннего рынка и выяснил, что только 6% компаний активно используют CRM, а 68% вообще не знают о таком инструменте. В 2018 году мы провели опрос в Беларуси и цифры оказались похожими. Правда, в отличие от соседей, многие слышали про такой продукт, но мало кто использовал.

С какими проблемами сталкиваются компании, работающие «по старинке» 

Перечислю основные, но далеко не единственные проблемы, в условиях которых работают компании без CRM.

Во-первых, компания создаёт себе препятствие для масштабирования. Тогда как CRM помогает бизнесу расти: часть процессов автоматизируется, ручной труд заменяется напоминаниями или действиями самого ПО, общение (и между работниками, и с клиентами) становятся эффективнее.

Во-вторых, сохранность клиентской базы и качество работы с ней зависит от порядочности и профессионализма менеджера. Есть вероятность, что, уходя, менеджер заберёт базу с собой на новое место работы. Для маленького бизнеса это станет большой потерей. CRM позволит отследить прогресс менеджеров по всем сделкам и гарантирует сохранность базы простой настройкой прав доступа.

Хорошая CRM-система позволяет отследить воронки продаж и структуру сделок

В-третьих, продажи часто носят характер разовых сделок. Сложно выстроить отношения, если каждый звонок клиента — как первый. Вы не знаете ни имени, ни предпочтений, ни истории покупок. А взаимоотношения «продавец — покупатель» подразумевают, что вы стараетесь увеличить «жизненный цикл» клиента. CRM решает эти задачи, так как в ней вся нужная информация всегда под рукой.

Как вывести бизнес на новый уровень

Ваш покупатель сильно изменился вместе с развитием технологий, рынка и сервиса. Он редко принимает спонтанные решения, прагматично смотрит и на цену, и на качество, и на сервис. Люди больше времени тратят на выбор товара и услуги, а с учётом постоянно растущего ассортимента на рынке, вашему предложению всё сложнее попасть в воронку выбора.

Но попасть в неё можно. Как? Забудьте про «эксель»!

Чтобы обогнать конкурентов — будьте на шаг впереди. В первую очередь сегментируйте клиентскую базу, научитесь выявлять потребности клиентов и отслеживайте их поведение. А еще лучше — формируйте спрос, делайте релевантные интересам покупателей предложения. Чтобы работать быстрее, эффективнее, продавать и зарабатывать больше, вам нужны инструменты-помощники. А комплексные CRM-платформы отлично решают все эти задачи.

Как выбрать подходящую CRM-платформу

Мнение, будто CRM нужна только крупному бизнесу с сотнями сотрудников, мягко говоря, неверное. Для небольшой компании платформа станет отличным центром развития компании, продукта и коммуникаций. Конечно, на рынке много разных CRM. По каким критериям оценивать их, чтобы сделать правильный выбор для вашей компании?

Во-первых, не стоит безоговорочно выбирать платформу с мировым именем просто потому, что она на слуху. Известность софта — не всегда показатель того, что он подходит специфике ваших продуктов и бизнес-процессов. Есть программы, которые «заточены» только под рядовых продавцов, есть более аналитические платформы для управленцев. А есть комплексные решения.

«Ваша» CRM-система — та, которая решает ваши задачи, соответствует вашим целям и стратегии работы.

Во-вторых, обратите внимание, в какие сроки интегратор готов адаптировать и внедрить систему в ваш бизнес. Если продукт обслуживают всего две перегруженные заказами компании, и ваша очередь наступит только через полгода, это сомнительное предложение. Подумайте, куда за эти полгода уйдут ваши конкуренты, и где останетесь вы.

В-третьих, важный критерий оценки — возможность интегрировать CRM-систему в продукты, которыми уже пользуется ваша компания — 1С, другие учётные системы, телефония, корпоративный софт, сайты. Платформа должна гармонично встраиваться в существующую инфраструктуру.

Например, в Битрикс 24 вся компания может работать на бесплатной версии продукта, пока это позволяют размеры и потребности. Переход на платную версию обусловлен количеством сотрудников (от 12), местом для хранения файлов (более 5 Гб) и функциональностью (основные ограничения касаются CRM-системы именно как инструмента для продаж).

Интерфейс облачной версии Битрикс24

Любой современный руководитель, практикующий принципы «бережливого производства», оценит способность CRM собирать подробную статистику по всем процессам, автоматизировать операции, забирать рутинную работу у людей и отдавать её программе. Плюс вы будете видеть загрузку каждого сотрудника и прогресс выполнения задач. С CRM удобно контролировать сроки и оперативно влиять на процессы при необходимости. А все без исключения сотрудники одобрят внутренний документооборот и бизнес-процессы: запросы, заявления, счета и любые другие документы создаются по простым шаблонам в облаке. 

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