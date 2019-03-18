Аналитик BISS: Куда белорусы уезжают за образованием, что делать с распределением и как менять систему — видеосюжет «Сильных новостей»

  • 18 марта 2019, 20:45
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Белорусы в поисках лучшего образования — тема очередной интерактивной дискуссии «Центра регионального развития ГДФ» в рамках мероприятий «17 целей устойчивого развития Беларуси». О том, куда уезжают белорусы в поисках лучшего образования рассказывает аналитик белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

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Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Люди в материале: Вадим Можейко (6)

Места: Гомель (25045)

Метки: Общество (33792), Главное (6889), Видео (1082)

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