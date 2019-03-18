Корма гниют — телята гибнут: что происходит на фермах Гомельщины?

  • 18 марта 2019, 11:47
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На фермах Гомельской области антисанитария и гниющие корма. Прокуратура завела уголовное дело в отношении одного из заведующих.

В январе сотрудники прокуратуры проверили ферму КСУП «Братство» в Наровлянском районе, в хозяйстве погиб 21 теленок. Чтобы скрыть случившееся, администрация дала указания ветеринарам не составлять документы, которые подтверждают падёж животных. В отношении заведующего фермой возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

Всего сотрудники прокуратуры проверили 80 ферм в области. Из нарушений перечисляют: ненадлежащее санитарное состояние, неправильное кормление животных (без соблюдения технологий), недостаток подстилочного материала. Например, в совхозе-комбинате «Сож» Гомельского района неправильно хранили корма, в результате они загнивали.

Прокуроры внесли 20 представлений, 42 предписания, инициировали привлечение двух должностных лиц к административной ответственности, в отношении 14 лиц поручили подготовить дела об административных правонарушениях к рассмотрению.

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Метки: Происшествия (14144), Область (6618)

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