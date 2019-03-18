Гомельчанка превратила свою квартиру в приют для клопов и тараканов, а в ЖЭУ и СанЭпидемСтанции сделать ничего не могут. Говорят: У нас нет доступа в квартиру
18 марта 2019, 09:46
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Жители многоэтажки на Островского, 90, которая находится недалеко от кинотеатра Октябрь, столкнулись с серьезной проблемой: женщина, проживающая на 9-ом этаже, устроила в квартире приют для всякой живности.
— Она превратила свою квартиру в «приют» для клопов, тараканов, мух и прочей «живности». В данной квартире в настоящий момент полная антисанитария! — сообщил сосед паблику Гомель Online.
Дело в том, что на площадке расположено 11 квартир, жильцы которых вынуждены жить в вони. Ситуация усугубляется тем, что с приходом весны, запа стал еще хуже. На площадке есть общий балкон, однако от проветривания мало толку. Становится еще хуже. «Запах, наоборот, лишь разносится из-за сквозняка», — жалуются соседи.
Гомельчане не сидят сложа руки и пытаются решить проблему. Они обращались в «Советское ЖЭУ», где уже составили на данную квартиру два протокола, однако никаких действий так предпринято не было.
Следующий шаг — гомельская «СанЭпидемСтанция».
— Там вообще ответили «проще»: У нас нет доступа в квартиру! При этом опять же сославшись всё на тот же «ЖЭУ», — делится неудачными попытками гомельчанин. — Перекладывают ответственность с друг на друга. Ситуация действительно критическая.
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