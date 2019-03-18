Ветер, ветер, ты могуч... Погода в Гомеле на неделю

  • 18 марта 2019, 09:12
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Весна продолжает радовать теплыми деньками, но небольшая порция погодных неприятностей все равно обрушится на гомельчан.

В понедельник будет солнечно и до +14°С, но рано радуетесь: ветер с порывами до 17 м/с не даст в полной мере насладиться весенними лучами.

Во вторник столбик термометра поползет вниз и остановится на уровне +10°С. Ветер утихнет, но утром и днем возможен дождь.

В среду ожидается до +7°С, а на смену осадкам вновь придет ветер — на этот раз с порывами до 13 м/с.

К концу рабочей недели, в четверг и пятницу, все «неприятности» соберутся в кучу: синоптики предупреждают о «коктейле» из дождя, мокрого снега, тумана и сильного ветра.

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Места: Гомель (25041)

Метки: Погода (1986), Главное (6888)

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