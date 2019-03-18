Audi открыл в Гомеле первый автосалон, аналогов которому в городе больше нет

Отличные новости для тех, кто предпочитает комфортное и безопасное вождение и высококлассные автомобили! На Советской 119 открылся первый автосалон Audi в формате Сity store. Всего в мире таких центров пять, в том числе в Москве и Берлине. И это не только интересная новинка для нашего города, но и для Беларуси в целом.
Уникальная концепция, просторный шоурум и удобное расположение дарят отличную возможность предоставить покупателям обслуживание наилучшего европейского качества. Автоцентр Audi — это первый в Гомеле официальный дилерский центр Audi, который построен с использованием новейшей фирменной концепцией city store. Дизайн шоурума представляет собой баланс современных тенденций в сфере внутренней архитектуры помещения и ключевых особенностей философии бренда Audi — изысканность, прогрессивность и спортивный характер.
Отличительная особенность нового салона в Гомеле — отсутствие сервисной зоны. Формат Сity store очень удобен за счет быстроты и комфорта в оформлении покупки. А обслуживание приобретенных гомельчанами автомобилей будет производиться в Автоцентре НТС по адресу: Гомель, Ефремова 23.
Новый гомельский шоурум предлагает так называемую услугу «одно окно», где за каждым клиентом закреплен персональный менеджер. Консультант предоставляет полную информацию о всех моделях Audi, консультирует по ценам, дополнительному оборудованию и аксессуарам и разъясняет гарантийные обязательства и процесс обслуживания на сервисе. Здесь же покупателям представлены услуги финансового сервиса или сдача авто в зачет по популярной системе trade-in, что есть и в классических автосалонах.
В гомельском автоцентре Audi будут выставлены самые популярные и востребованные марки и комплектации авто. А на открытии шоурума присутствовали новые модели Audi А6, Q8, а также такие эксклюзивные автомобили для Беларуси, такие как Audi RS4 и S5.
В честь открытия первого автосалона Audi в Гомеле и 25-летия Audi на белорусском рынке автосалон предлагает своим клиентам скидки и специальные финансовые программы на покупку автомобилей, а также гарантию на 5 лет!
Режим работы автоцентра Audi на Советской 119:
Вторник- суббота с 10.00 до 19.00.
Воскресенье — понедельник выходной.
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